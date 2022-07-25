Kula İlçe Emniyet'ten uyuşturucuya geçit yok - Haberler

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Kula İlçe Emniyet'ten uyuşturucuya geçit yok

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kula İlçe Emniyet'ten uyuşturucuya geçit yok

Manisa'nın Kula ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'nce mayıs ve haziran aylarında yapılan narkotik operasyonlarında 100,72 gram metamfetamin, 56 adet sentetik ecza, 11 adet extacy hap ve 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'nce mayıs ve haziran aylarında yapılan narkotik operasyonlarında 100,72 gram metamfetamin, 56 adet sentetik ecza, 11 adet extacy hap ve 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Emniyetten yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceği bildirildi.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce mayıs ve haziran aylarında yapılan narkotik operasyonlarındaki başarılı tablo açıklandı. Taşınması ve satılması yasak olan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi, gerekli işlemlerin yapılarak adli mercilere sevk edilmesi için gerekli çalışmaların yapıldığı ifade edilirken, yapılan operasyonlarda 100,72 gram metamfetamin, 56 adet sentetik ecza, 11 adet extacy hap ve 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada Uyuşturucu madde kullanımı, satılması ve taşınması ile genç ve çocukların korunması amacıyla uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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