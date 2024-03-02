Kozan'da mahsur kalan keçi kurtarıldı

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Henüzçakırı mevkide dağda bulunan kayalıklarda mahsur kalan keçi, CANKUR ve AKOM ekiplerinin kurtarma çalışması ile özgürlüğüne kavuştu.

Kozan'a bağlı Henüzçakırı mevkinde keçinin dağda mahsur kaldığını haber alan CANKUR ve AKOM ekipleri bölgede çalışma yaptı. Ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışma ile keçiyi mahsur kaldığı kayalıklardan kurtardı.

Keçinin kurtarılma anları ise cep telefonu ile kaydedildi. - ADANA