Körfez'de şarampole devrilen araç sürücüsü kazayı gülerek anlattı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen kazada, şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yara almadan kurtuldu. Sürücü, telefonla olayı yakınlarına gülerek anlattı.
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü kazada yara almazken, telefonla olayı yakınlarına gülerek anlattı.
Kaza, akşam saatlerinde Körfez ilçesine bağlı Hacı Osman Mahallesi Kurban Pazarı mevkisinde meydana geldi. Ramazan Y. idaresindeki 41 ALC 141 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Yaklaşık 50 metre sürüklenen hafif ticari aracın sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı. Ramazan Y.'nin aracı çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Ramazan Y., telefonla aradığı yakınlarına kazayı gülerek anlattı. (DHA)