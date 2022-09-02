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Köpek dövüşünü sosyal medyadan yayınlayan şahsa işlem yapıldı

3. Sayfa Haberleri

Köpek dövüşünü sosyal medyadan yayınlayan şahsa işlem yapıldı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda sosyal medya hesabı üzerinden köpek dövüşleri yayını yapan bir kişiye işlem yapıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda sosyal medya hesabı üzerinden köpek dövüşleri yayını yapan bir kişiye işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal medya platformlarında açık kaynak araştırması yaptı. Yapılan çalışmalarda bir sosyal medya platformunda kendine ait köpekleri diğer hayvanlarla dövüştüren ve hesabından dövüş videolarını yayınlayan bir şahıs tespit edildi.

Videolar üzerine harekete geçen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hayvan dövüşlerinin videolarını yayınlayan M.A.'ya adli işlem yapıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma 3. Sayfa Haberler

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