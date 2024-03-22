Konya'da tır devrildi, sürücü yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Konya Adana Karayolu Karapınar ilçesi Akören Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli'den Karapınar istikametine seyir halinde olan M.Ö. (41) idaresindeki 34 DDH 631 Mercedes marka tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Tır yola devrilirken, karşı istikametten gelen A.A. (43) yönetimindeki 27 APD 946 plakalı araç seyir halindeyken kaza yapan tırın dorsesine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü M.Ö. ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA