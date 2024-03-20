Konya'da otomobil tıra çarptı: 2 yaralı
Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Karapınar - Konya karayolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, Furkan Ali B. idaresindeki 42 ACZ 037 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkıp yoluna devam etmek isteyen Mete Y. idaresindeki 42 AJV 377 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüjde durabildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 1 kişi olay yerine sevk edilen ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA