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Konya'da motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

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Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada, motosiklet ile minibüs çarpıştı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Ereğli Caddesi Şehit Oğuzhan Aydınbelge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.Ç.'nin (17) kullandığı 42 YY 724 plakalı motosiklet aynı yönde seyir halinde olan İ.A.'nın kullandığı 20 AGH 990 plakalı Karsan marka minibüs ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan genç motosiklet sürücüsü ambulans ile Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karapınar Konya Trafik Kaza 3.Sayfa Haberler

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