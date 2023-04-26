Konya'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçe merkezi Konya Ankara Karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, S.B.K.'nin kullandığı plakası alınamayan motosiklet ile akaryakıt istasyonundan ana yola çıkan A.Ş.'nin kullandığı 42 FP 811 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan E.B.K. yere savrularak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA