Koltuk değneği ile girdi yürüyerek çıktı 3. Sayfa Haberleri Koltuk değneği ile girdi yürüyerek çıktı Zabıta dilencilere göz açtırmıyor Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden dilencilere göz açtırmıyor. Koltuk değneği ile girdi yürüyerek çıktı Zabıta dilencilere göz açtırmıyor DÜZCE - Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden dilencilere göz açtırmıyor. Düzce'de yaşanan son olayda vatandaşlardan para toplayan dilenci, gözaltına alınmasının ardından koltuk değnekleriyle girdiği Zabıta Müdürlüğü binasından yürüyerek çıktı. Vatandaşların duygularını istismar eden dilencilere yönelik denetimlerini sürdüren Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin denetimler esnasında koltuk değnekleriyle Kızılay Meydanında vatandaşların duygularını sömürerek para istediğini fark etti. Gün boyu şahsı takip eden ekipler, daha sonra harekete geçerek düzenledikleri operasyonla engelli numarasıyla vatandaşlardan para dilenen şahsı yakaladı. Yakalanma anlarında ekipleri zorluk çıkaran şahıs daha sonra Zabıta Müdürlüğü binasına götürüldü. Zabıta karakolunda ise engelli taklidi yapan şahsın bir engelinin bulunmadığı anlaşıldı. Vatandaşları kandırarak haksız kazanç elde edilen sahte dilenciye Kabahatler Kanunu çerçevesinde cezai işlem uygulandı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldız Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Düzce 3. Sayfa Güncel Haberler

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