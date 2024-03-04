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Kocaeli Derince'de Safi Port'ta Tank Patlaması

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde Safi Port'un İzaydaş'a kiraladığı tankta patlama meydana geldi. Yangın kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Safi Port'un İzaydaş'a kiraladığı tankta patlama meydana geldi. Dumanların yükseldiği alandaki yangın kontrol altına alındı.

Olay, Derince ilçesi Deniz Mahallesinde bulunan Safi Port limanı içindeki alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, limanda bulunan ve İzaydaş'a kiralandığı öğrenilen geri dönüşüm tankında meydana gelen sıkışma sebebiyle patlama meydana geldi. Patlamayla çıkan yangını gören çalışanlar korkuyla 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye, UMKE, AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri yangını söndürürken herhangi yaralanma olayı yaşanmadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin çalışma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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