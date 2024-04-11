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Kocaeli'de Uluslararası Uyuşturucu Madde Operasyonu: 608 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

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Kocaeli merkezli 3 ilde elebaşılığını Lübnan ve Venezuela uyruklu olan Danı Talal Awad Abushanap'ın yaptığı "Uluslararası Uyuşturucu Madde" organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "NARKOÇELİK-11" operasyonlarında toplamda; 608 kilogram kokain ve 827 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal madde ele geçirildi. Operasyonlarda organize suç örgütü elebaşının da aralarında bulunduğu örgüt üyesi 4'ü yabancı uyruklu 13 şüpheli yakalandı. NARKOÇELİK-11 operasyonunda yakalanan kokain miktarı, EGM tarafından Türkiye'de bir defada yakalanan "3. en büyük kokain miktarı" oldu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Venezuela Kocaeli Lübnan Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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