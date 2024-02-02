Kocaeli'de Fabrikada Rehine Krizi Devam Ediyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikada rehine krizi 9'uncu saate girerken aileler rehinelerin kurtarılmasını bekliyor. Rehinlerden Esra Akar'ın eşi Cem Akar, "Kendisine özel araç tahsis edilmesini istiyormuş" dedi.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İhsan Dede Caddesi'ndeki Procter & Gamble (P&G) isimli fabrikada bugün saat 14.40 sıralarında başlayan rehine krizi devam ediyor. Aralarında kadınların da bulunduğu 7 fabrika işçisi İbrahim Y. isimli şahıs tarafından rehin tutuluyor. İşçilerin yakınları da saatlerdir fabrika çevresinde onlardan gelecek iyi bir haberi bekliyor.

Yaşananlara ilişkin konuşan rehine Esra Akar'ın eşi Cem Akar, "Şahıs eşime canlı yayın açtırmış. Oradaki şahısın amacı tüm Türkiye'ye sesini duyurabilmekmiş. İçerdeki rehinlerin sağlık durumu iyi. Adamın istekleri varmış. Adamın isteklerinin yerine getirilmesi bekleniyor" diye konuştu.

"Kendisine özel araç tahsis edilmesini istiyormuş"

İbrahim Y.'nin isteklerinden bahseden Akar, "Beyefendi kendisine özel araç tahsis edilmesini istiyormuş. Buyursun gelsin, ben aracı kendisine tahsis ederim. Ayrıca, 'Kapıları açın' diyormuş. Ne kapısıysa açın gitsin. İçerdeki arkadaşlardan birinin doğum günüydü. Hatta kişinin doğum günü pastasını da ben almıştım. Doğum günü kutlanırken şahıs canlı yayın açtı. Canlı yayından sonra şahıs sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Durum bu şekilde" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ