Kırşehir'de Kızılırmak Nehri'ne atılan katil zanlılarının müebbet kararları onaylandı

Kırşehir'de, sevgili iki genci öldürdükten sonra Kızılırmak Nehri'ne atan katil zanlılarının müebbet kararları Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

Hasan Aydoğan (21) ve Şeyma Demir'i (18) öldürüp, Kızılırmak Nehri'ne atan Kırşehir Belediyesinde çalışan tutuklu sanıklar Şefik E. (35) ile Sami A.'ya (32) verilen 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 37 yıl 6'şar ay hapis cezası Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz 7 Mart'ta görülen davada tutuklu sanıkların avukatı hazır bulundu. Mahkeme heyeti yaptığı yargılamada, tutuklu 2 sanığa 'kasten öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 15'er yıl hapis cezası verdi. 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 37 yıl 6'şar ay hapis cezası alan 2 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Taraf avukatlarının karara itiraz etmesinin ardından dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesine taşındı. Dosyanın geldiği 2'nci Ceza Dairesi yaptığı incelemede, yerel mahkemenin verdiği kararda hukuka aykırı bir durum olmadığını belirterek, yapılan istinaf başvurularının esastan reddine karar vererek, kararı onadı. Oy birliği ile alınan kararın Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği bildirildi.

Olay

Kırşehir'de 25 Mart 2022'de Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'den haber alamayan ailesi polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu otomobil, Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkiinde ormanlık bir alanda terkedilmiş halde bulundu. Araçta şahıslara ait cep telefonları, montlar ve Şeyma Demir'e ait kişisel eşyalarının olduğu çanta ele geçirildi. Ekiplerce merkeze bağlı Kortullu köyünde yapılan aramalarda Kızılırmak kenarında Şeyma Demir'in cansız bedeni olaydan 3 gün sonra kıyıya vurmuş halde bulundu. Hasan Aydoğan'ın cesedi ise kız arkadaşıyla birlikte öldürüldükten 77 gün sonra Kızılırmak'ta bulunmuştu. - KIRŞEHİR