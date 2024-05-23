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Kırşehir'de Interpol ve Europol tarafından aranan 2 DEAŞ'lı yakalandı

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Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Interpol ve Europol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı yakalandı. Yakalanan şüphelilerin geçmişte DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve çatışma bölgelerinde Irak güvenlik güçlerine karşı silahlı eylemlere katıldıkları belirlendi. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Interpol ve Europol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı yakalandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda geçmiş yıllarda DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, çatışma bölgelerinde Irak güvenlik güçlerine karşı birçok silahlı eyleme katıldıkları ve Interpol tarafından terörizm suçundan kırmızı bültenle uluslararası aranma kaydı bulunduğu tespit edilen Irak uyruklu H.M.S.K. ve S.A.İ.A.'nın kentte olduğu tespit edildi. Ekiplerin düzenlediği eş zamanlı operasyonla 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırşehir Irak Güvenlik Adliye Terör Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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