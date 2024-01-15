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Kırklareli'de sahipsiz köpeği bıçakla öldüren sanığa para cezası

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Kırklareli'nde sahipsiz bir köpeği bıçaklayarak öldüren sanığa 15 bin lira para cezası verildi. Sanık, hayvanları sevdiğini öne sürerek savunma yaptı.

Kırklareli'nde sahipsiz köpeği bıçakla öldüren ve yargılandığı duruşmada hayvanları çok sevdiğini öne süren sanığa 15 bin lira para cezası verildi.

Kırklareli'nde 26 Eylül 2023 tarihinde Balkan Caddesi'nde M.Y., sahipsiz bir köpeği bıçaklayarak öldürmüştü. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Ara kararda sanık adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Bugün Kırklareli 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Hayvan Hakları ve Etiği Derneği temsilcileri ile Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü avukatları da katıldı.

Sanık M.Y., savunmasında hayvanları çok sevdiğini söyleyerek, olay anında alkollü olduğunu ve köpeklerin saldırmasıyla kendini korumak istediğini iddia etti.

Hayvan Hakları ve Etiği Derneği temsilcileri ise M.Y'nin en ağır cezayı almasını talep etti.

Mahkeme heyeti tarafından sanık "Hayvanları Koruma Kanunu" çerçevesinde 15 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli Eylül Hayvan Hakları Mahkeme 3.Sayfa Güncel Haberler

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