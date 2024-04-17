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Kırklareli'de 9 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 9 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kırklareli'de jandarma ekiplerince yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 9 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin bölgede yaptığı çalışmalar sonucunda 9 kaçak göçmen yakalandı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Pehlivanköy Kırklareli Jandarma Kofçaz Göçmen Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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