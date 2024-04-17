Kırklareli'de 9 Kaçak Göçmen Yakalandı
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 9 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kırklareli'de jandarma ekiplerince yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 9 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin bölgede yaptığı çalışmalar sonucunda 9 kaçak göçmen yakalandı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ