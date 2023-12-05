Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Tutuklama

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 396 adet sentetik ecza hapı, 6 gram metamfetamin, 46 adet ecstasy, 3 gram esrar, 13 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan 35 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 29 şüpheli hakkında da başlatılan adli işlem sürüyor. - KIRIKKALE