Kırıkkale'de Tartışma Sonucu Silahlı Yaralama

Kırıkkale'de bir kişi, tartıştığı husumetlisinin bacağından ateş ederek yaraladı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kırıkkale'de bir kişi, yanında bulundurduğu tabanca ile ateş ederek tartıştığı husumetlisinin bacağından yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Gündoğdu Mahallesi Kanuni Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. isimli şahıs, kavga ettiği D.C.Y.'yi tabanca ile bacağından vurarak yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerince, silahlı kavganın yaşandığı alanda çalışma yapıldı. Polis, olayın ardından kayıplara karışan şüpheli şahsı yakalaması çalışma başlattı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. - KIRIKKALE