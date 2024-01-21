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Kilis'te Zehir Tacirlerine Dron Destekli Operasyon: 21 Şüpheli Yakalandı

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Kilis'te özel harekat polisleri tarafından düzenlenen dron destekli operasyonda, 21 şüpheli yakalandı. Operasyonda, 84 kilo toz kimyasal madde, 465 adet captagon, 2 adet av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.

Kilis'te özel harekat polisleri zehir tacirlerine yönelik dron destekli operasyon düzenledi. operasyonda 21 şüpheli yakalanırken, 84 kilo toz kimyasal madde, 465 adet captagon, 2 adet av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik dron destekli operasyon düzenledi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınırken, gözaltına alınan şüphelilerin adreslerine yapılan aramalarda, 84 kilo 660 gram toz kimyasal madde, 4 kilo 600 gram sıvı kimyasal madde, 4 gram extacy tozu, 1,12 gram esrar, 465 adet captagon, 4 adet sentetik ecza, 1 adet extacy,1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 7'si tutuklanırken 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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