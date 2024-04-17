Kilis'te traktör kazası: 1 ölü

Kilisin Polateli ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü Hüseyin Danabaş hayatını kaybetti.

Kaza sabah saatlerinde Polateli ilçesine bağlı Ürünlü köyü yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Danabaş (69) yönetimindeki 27 SK 980 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekiplerce yapılan ilk müdahalelere rağmen kurtarılamayan sürücü Hüseyin Danabaş'ın cenazesi Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KİLİS