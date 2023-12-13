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Kilis'te Motosiklet Kazası: 1 Kişi Yaralandı

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Kilis'te meydana gelen kafa kafaya çarpışan 2 motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kilis'te 2 motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şıhmehmet Mahallesi İstiklal Caddesi Çevre yolu üzerinde meydana geldi. 79 MA 3992 plakalı M.T. idaresindeki motosiklet ile 79 AC 228 plakalı C.Ç. yönetimindeki motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. 79 MA 3992 plakalı motosiklette bulunan yolcu M.H yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı, ekiplerce Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü C.Ç'nin ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Kaza ile soruşturma başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstiklal Caddesi Motosiklet Kilis 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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