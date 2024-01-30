Kıbrıs Gazisi Rafet Yurdadoğ Son Yolculuğuna Uğurlandı

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 78 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Rafet Yurdadoğ, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kozan'da yaşayan Kıbrıs Gazisi Rafet Yurdadoğ, tedavi gördüğü Kozan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kozan Asri Mezarlığı'nda düzenlenen askeri tören ile son yolculuğuna uğurlanan Yurdadoğ sevenlerini hüzne boğdu. Eşi Emine Nalan Yurdadoğ ve oğlu Enver Yurdadoğ cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi.

Yurdadoğ ailesi Kıbrıs gazisi olan Rafet Yurdadoğ'un gerçek bir vatansever olduğunu ve harekatta subay olarak önemli görevler aldığını kaydetti.

Yurdadoğ için Kozan Asri Mezarlığı'nda düzenlenen törene askeri erkan, Kozan Kaymakam vekili Koray Yanıktepe, Kozan İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ADANA