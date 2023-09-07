Kemer'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılan yol kontrolü sırasında 2 araçta uyuşturucu bulundu. 3 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu ve 20 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde yol kontrolü sırasında araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya-Kemer kara yolundaki kontrol noktasında durdurulan 2 aracı aradı.
Aramada 3 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu ve 20 gram esrar ele geçirildi, araçlardaki 4 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa