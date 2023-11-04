Kayseri'de Şiddet Gören Kadın Kocasını Bıçaklayarak Öldürdü
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Kayseri'de şiddet gördüğünü öne süren Mervenur Uluyol, kocası Ahmet Uluyol'u bıçaklayarak öldürdü. Tutuklanan Mervenur Uluyol'un eşinin cenazesi ise memleketi Yahyalı ilçesinde defnedildi.
TUTUKLANDI
Kayseri'de şiddet gördüğünü öne sürdüğü kocası Ahmet Uluyol'u bıçaklayarak öldüren Mervenur Uluyol, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, ölen Ahmet Uluyol'un cansız bedeni yakınları tarafından Kayseri Devlet Hastanesi morgundan teslim alınarak memleketi Yahyalı ilçesinde toprağa verildi.
Samed Aydın SUN/ KAYSERİ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa