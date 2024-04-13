Kayseri'de Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Malatya karayolu Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde M.Y.'nin sürücüsü olduğu 38 HN 703 plakalı Tofaş marka otomobil ile M.K.'nin kullandığı 38 UD 077 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise Tofaş marka otomobilde yaralanan 3 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. İncelemelerin tamamlanmasıyla otomobiller, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ