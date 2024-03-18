Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonunda 14 Şüpheli Tutuklandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 35 şahıstan 14'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonlarda birçok silah, kaçak sigara ve diğer kaçak malzemeler ele geçirildi.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 35 şahıstan 14'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10-17 Mart tarihleri arasında kaçakçılığı önlemek amacıyla operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda; 1 adet tam otomatik tabanca, 3 adet ruhsatsız tabanca, 77 adet silah üst kapağı ve namlusu, 3 adet ruhsatsız tüfek, 50 adet tabanca mermisi, bin paket kaçak sigara, 56 adet elektronik sigara, 1 adet sigara sarma makinası, 24 bin 900 adet içi doldurulmuş makaron, bin 424 adet puro, 1 adet el telsizi ve 1 adet demir kelepçe ele geçirildi.
Gözaltına alınan 35 şüpheliden 14'ü de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ