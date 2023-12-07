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Kayseri'de FETÖ'den hapis cezası bulunan ihraç üsteğmen yakalandı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ'den 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç üsteğmen yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ'den 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç üsteğmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan işlem yapılan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç üsteğmen yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri Güvenlik Ceza Terör Hukuk 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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