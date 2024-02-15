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Kayseri'de düğün konvoyunda korkunç kaza: 4 yaralı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde düğün konvoyundaki aracın başka bir araç ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kazada araçlardan birinin motoru yola fırladı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde düğün konvoyundaki aracın başka bir araç ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü. Kazada 4 kişi yaralanırken, araçlardan birinin motoru yola fırladı.

Cırgalan Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, düğün konvoyunda bulunan E.E idaresindeki 38 EN 012 plakalı BMW marka araç ile H.D. idaresindeki 38 ADZ 597 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Feci kazada 38 EN 012 plakalı otomobil tramvay yoluna girerken, 38 ADZ 597 plakalı aracın motoru yola fırladı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda bulunan 4 kişi yaralanırken, 38 EN 012 plakalı otomobilin sürücüsünün kazanın ardından kaçtığı öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde de bir süre aksama meydana geldi. Kazada hurdaya dönen 38 EN 012 plakalı aracın üzerinde asılı kalan "enerji" ve "biz hakkından gelemedik, artık yenge düşünsün" yazıları da dikkat çekti.

Araçlar çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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