Kayseri'de bir kadın başı ezilerek öldürüldü

Kayseri'de kan donduran kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kadın başı ezilerek öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gesi Güney Mahallesi Şükrü Özkul Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana gelen olayda, hayvan otlattıktan sonra eve dönen Seyit Ahmet Soykuk, eşi Hasibe Soykuk'u yerde kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ön incelemede Hasibe Soykuk'un kafasına sert bir cisimle vurularak ezildiği tespit edildi. Jandarma ekipleri de olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Hasibe Soykuk'un cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen kadının yakınları da sinir krizi geçirdi. Jandarma ekipleri de şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.