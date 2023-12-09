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Kayseri'de 7 aracın tekerini patlatan şahıs tutuklandı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 7 aracın tekerini bıçakla patlatarak zarar verdikten sonra gazeteciye tekme savuran şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 7 aracın tekerini bıçakla patlatarak zarar verdikten sonra gazeteciye tekme savurup, "Sanki adam öldürdük. Ne çekiyorsun?" diyen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Susurluk ve Delice Sokak'ta meydana gelen olayda park halindeki 7 aracın tekerleklerini bıçakla patlatan bir kişi kaçtı. Araç sahiplerinin ihbarı üzerine harekete geçen Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri olayı F.D.'nin (25) yaptığını belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, şahıs Alsancak Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

Küfür etti, tekme salladı

F.D., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nde bulunan Adli Tabipliğe getirildi. Şahıs burada kendisini görüntüleyen gazeteciye küfür edip tekme sallarken, "Sanki adam öldürdük. Ne çekiyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocasinan Susurluk Hisarcık Kayseri Güvenlik Ceza Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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