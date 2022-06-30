Kayıp kepçe operatörü karada ve derede aranıyor

DÜZCE - Düzce'de kapıldığı sel sularında kaybolan kayıp kepçe operatörü için 3. günde çalışmalar hem dere kenarında hem de dere içinde devam ediyor. Çalışmaları 300 kişilik ekip yürütüyor.

Düzce'de 3 gün önce etkili olan sağanak yağış ile birlikte taşan Asar Deresi üzerindeki köprünün yıkılması sonucu dere sularına kapılan kepçe operatörü Okan Bayrak için arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde polis dalgıçlar, jandarma arama kurtarma, AFAD ile arama kurtarma derneklerinin dalış ekipleri hem karadan hem de dereden arama çalışmalarına sürdürüyor. 300 kişilik arama ekibi tarafından çalışma yapılırken, 5 ayrı alana ayrılan ekipler adım adım arama yapıyor.