Kayalıklarda mahsur kalan kişi kurtarıldı Erzincan'ın İliç ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan bir vatandaş AFAD, JAK ve MEB Akub ekiplerince kurtarıldı.

Kayalıklarda mahsur kalan kişi kurtarıldı

ERZİNCAN - Erzincan'ın İliç ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan bir vatandaş AFAD, JAK ve MEB Akub ekiplerince kurtarıldı.

İliç ilçesine bağlı Dikmen Köyü yakınlarında bir vatandaşın kayalıklara tırmandığı, bulunduğu yerden tekrar inemediği ve mahsur kaldığı ihbarının bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, JAK, MEB Akub ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu kayalıklarda mahsur kalan vatandaş halat yardımıyla kurtarılarak aşağı indirildi.

Sağlık durumu iyi olan vatandaş kendisini kurtaran kurtarma ekiplerine teşekkür etti.