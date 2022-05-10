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Katı atık tesisinde yenidoğan bebek cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Katı atık tesisinde yenidoğan bebek cesedi bulundu

Antalya'da katı atık tesisinde yenidoğan bir erkek bebek cesedi bulundu.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da katı atık tesisinde yenidoğan bir erkek bebek cesedi bulundu.

Olay, Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'nde bulunan Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çöp ayrıştırma işlemleri sırasında çalışanlar tarafından bant üzerinde bir bebek cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri yaptığı incelemelerde yeni doğan bir erkek bebeğe ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ve savcılık incelemelerinin ardından bebeğin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Haberler

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