Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Tatilciler Yolda Kaldı

Tatil için Kartalkaya Kayak Merkezine giden vatandaşların araçları karlı ve buzlu zeminde yolda kaldı. Vatandaşlar, araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.

Bolu'nun gözde turizm mekanlarından Kartalkaya Kayak Merkezine gitmek isteyen vatandaşların araçları kar ve buzla kaplı yolda kaldı. Ekiplerin yetersiz kaldığı Kartalkaya yolunda tatilciler, kendi çabalarıyla araçlarını kurtarmaya çalıştı. Araçlarını iterek kurtarmaya çalışan vatandaşlar, tatillerinin çileye döndüğünü ifade etti. - BOLU