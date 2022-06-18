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Kartal'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına araba çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kartal'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına araba çarptı

İstanbul Kartal'da yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı.

İstanbul Kartal'da yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Yaralı kadının yerde yattığı ve çevredeki vatandaşların yaralıya yardım etmeye çalıştığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kartal'da dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmek isteyen isminin Pakize olduğu öğrenilen 65 yaşındaki kadına 34 TC 9743 plakalı Volkswagen marka araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aracın camları parçalanırken, yaşlı kadın yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olduğu belirlenen kadın hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kaza yapan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Mahalle sakinlerinden İbrahim Bayhan, "Ben sadece yerde yatarken gördüm. Kaza nasıl oldu görmedim. Durumu ağırdı. Kadının ağzından burnundan kan geliyordu. Kalp masajı yapıldı" dedi.

Yaralı kadının yerde yattığı ve çevredeki vatandaşların yaralıya yardım etmeye çalıştığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Volkswagen İstanbul Tragger 3. Sayfa Haberler

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