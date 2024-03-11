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Karamanda yapılan uygulamalarda 22 kişi yakalandı

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Karaman'da jandarma tarafından yapılan asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranması olan 22 kişi yakalandı. Uygulamalarda birçok suç aleti ele geçirildi.

Karamanda jandarma tarafından yapılan asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranması olan 22 kişi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 2-8 Mart tarihleri arasında tüm ekiplerin katılımıyla yapılan uygulamalarda 8 bin 641 kişi sorgulanırken, 22 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Aranan 22 kişiden 1'i tutuklandı. Trafik uygulamasında ise 2 bin 514 araç sorgulandı. Alkollü olarak araç kullanan 2 kişinin sürücü belgeleri geçici süreyle geri alınırken, 2 araç sürücüsüne ehliyetsiz ve yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan işlem yapıldı. 20 araçta trafikten men edildi.

Yapılan uygulamalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet fişek, 1 adet yer altı görüntüleme cihazı, 1adet dizüstü bilgisayar, 1 adet metre, 1 adet 15 metrelik halat, 2 adet el feneri, 2 adet adaptör ile 1 adet sırt çantası ele geçirildi.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceği kaydedildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Narkotik Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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