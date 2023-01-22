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Kaleden düşen genç öldü

3. Sayfa Haberleri

Kaleden düşen genç öldü

Nevşehir'de tarihi Uçhisar Kalesinden düşen 20 yaşındaki Furkan K. feci şekilde can verdi.

Nevşehir'de tarihi Uçhisar Kalesinden düşen 20 yaşındaki Furkan K. feci şekilde can verdi.

İddiaya göre, bu sabah saatlerinde Uçhisar Kalesi'ne gezmeye gelen yerli turistler kalenin yan kısmında, yerde yatan bir vatandaşı gördü. Durumu kale görevlilerine bildirdi. Kale görevlileri de belirtilen yere çıktıklarında yerde cansız yatan birini gördü.

Kale görevlilerinin durumu 112 sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi yerde yatan şahsın öldüğünü belirledi.

Yapılan araştırmada cansız bedenine ulaşılan gencin 20 yaşındaki Uçhisar beldesinde ikamet eden Furkan K. olduğu belirlendi.

Daha sonra Furkan Kavak'ın cenazesi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Nevşehir 3. Sayfa Haberler

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