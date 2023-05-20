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Kahta'da otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Kahta'da otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı, kazada 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı, kazada 4 kişi yaralandı.

Olay Kahta ilçesine bağlık Salkımbağ (Alüt) köyü yakınlarında meydana geldi. Göksel A. (24) yönetimindeki 33 NME 86 plakalı Opel marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Tuncay K. (18), Furkan B.(18) ve Muhammet Berat O.(18) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar Kahta Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman Tragger Göksel 3. Sayfa Haberler

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