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Kahramanmaraş'ta Gümrük Kaçağı Sigara ve Telefon Ele Geçirildi

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Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda kaçak sigara ve 23 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili M.V. ve H.Ç. gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta gümrük kaçağı sigara ve telefon ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Bu operasyonlarda kaçak sigara ve 23 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili M.V., H.Ç. gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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