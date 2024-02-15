Kahramanmaraş'ta Gümrük Kaçağı Sigara ve Telefon Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ta gümrük kaçağı sigara ve telefon ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Bu operasyonlarda kaçak sigara ve 23 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili M.V., H.Ç. gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ