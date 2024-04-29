Kahramanmaraş'ta ahşap ürünleri üreten fabrikada yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesi'nde ahşap ürünleri üreten bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Ahşap ve kimyasal malzemelerin bulunduğu fabrika alevlere teslim oldu. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ