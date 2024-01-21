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Kadıköy'de Yağışın Etkisiyle Dört Otomobil Kaza Yaptı

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Kadıköy'de seyir halindeki dört otomobil yağışın da etkisiyle kaza yaptı. Kazada dört kişi yaralanırken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kadıköy'de seyir halindeki dört otomobil yağışın da etkisiyle kaza yaptı. Kazada dört kişi yaralanırken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 05.00 sırlarında İstanbul Maltepe ilçesi, Küçükyalı mevkiinde D-100 Karayolu Pendik istikametinde yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AHT 982 plakalı refüje vuran otomobile yine seyir halinde arkadan gelen 06 GAP 16 plakalı otomobil çarptı. Kazanın ardından kazayı gören ve yağışın etkisiyle durmakta zorlanan sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen FIAT marka 34 MC 8693 ve yine FIAT marka 17 KL 117 plakalı araçlar kaza yapan araçlara çarpmamak için emniyet şeridine girip bariyerlere çarptı. Kazada araçlar kullanılamaz hale geldi. Yaşanılan olayda Haluk Ş. Hakan Y. Samet Ç. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

D-100 Karayolu Maltepe Kadıköy İtfaiye İstanbul Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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