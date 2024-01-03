Japonya'da meydana gelen depremde ölü sayısı 64'e yükseldi

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin 3'ncü gününde ölü sayısı 64'e yükseldi. En az 369 kişinin yaralandığı tespit edildi.

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde 1 Ocak'ta meydana gelen ve Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinin yanı sıra başkent Tokyo ve çevresinde de hissedilen depremin 3'ncü gününde bilanço ağırlaştı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre Wajima, Suzu, Nanao ve Hakui şehirleri başta olmak üzere deprem bölgelerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi. Ishikawa eyaletinde 304, Toyama eyaletinde 36, Niigata eyaletinde 21, Fukui eyaletinde 6, Gifu eyaletinde 1, Nagano eyaletinde 1 olmak üzere en az 369 kişinin yaralandığı tespit edilirken, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin (SDF) desteğiyle sürdüğü bildirildi.

Su ve elektrik kesintileri sürüyor

Depremin merkez üssü olan Ishikawa eyaletinde yaşanan bölgesel elektrik ve su kesintilerinin bugün de devam ettiğini açıklayan yetkililer, yollardaki hasar ve oluşan heyelanlar nedeniyle yardım faaliyetlerinin aksadığını doğruladı. Eyaletin bazı kesimlerinde gıdaya erişimde zorluk yaşandığı öğrenilirken, birçok bölgede baz istasyonlarının hala çalışmadığı belirtildi.

Japonya 7.6 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı

Japonya'nın Ishikawa eyaleti 7.6 büyüklüğünde depremle sarsılmış, çok sayıda yol ve yapıda hasar meydana gelmişti. Japonya Başbakanı Fumio Kishida dün yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde karayolu ulaşımında aksamalar yaşandığını belirterek, hükümetin deniz yolu aracılığıyla yardım sevkiyatını koordine ettiğini söylemişti. - TOKYO