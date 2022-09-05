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Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

3. Sayfa Haberleri

Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

Karabük'te farklı bölgelerde yapılan uygulamalarda uyuşturucu maddeyle yakalanan 6 kişi gözaltına alındı.

Karabük'te farklı bölgelerde yapılan uygulamalarda uyuşturucu maddeyle yakalanan 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karabük'te uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Eskipazar Arslanköy mevkiinde içerisinde B.Ş. (18), S.S. (22) ve T.E. (30) isimli şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan kontrollerde uyuşturucu madde ve aparatları ele geçirildi.

Karabük-Bartın karayolu üzerinde yapılan uygulamada F.T. (26) ve R.D. (40) isimli şahısların bulunduğu araçta 168 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Şehirlerarası Otobüs Terminalinde de ekiplerin yaptığı aramada M.A. (27) isimli şahsın üzerinde ve eşyaları arasında yapılan aramada, metamfetamin ve esrar ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskipazar Karabük 3. Sayfa Haberler

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