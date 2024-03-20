İzmir merkezli DHKP-C operasyonunda 18 gözaltı

İZMİR - İzmir merkezli 8 ilde, DHKP-C ve MLKP terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 7 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütleri DHKP-C ve MLKP'ye finansman sağladıkları belirlenen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saat 06.00'da operasyon için düğmeye bastı. İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda, hakkında gözaltı kararı bulunan 25 şüpheliden 18'i yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, adreslerinde bulunmayan 5 şüpheliyi de yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.