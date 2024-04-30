İzmir'de Sahte İlan Dolandırıcılarına Operasyon: 9 Gözaltı

İzmir'de çeşitli alım satım hizmetleri veren internet siteleri üzerinden sahte ilan vererek vatandaşları dolandıran 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli alım satım hizmetleri veren internet siteleri üzerinden sahte ilan vererek vatandaşları dolandıran 11 şüpheliye yönelik 'ÇEKİRGE-2 Operasyonu' düzenledi. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, İzmir'de bulunan 18 müştekiyi toplamda 341 bin 500 TL zarara uğrattığı tespit edilen 11 şüpheli arasından 9'u yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

Ayrıca şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale el konulduğu aktarıldı. - İZMİR