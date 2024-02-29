İzmir'de 'Murtake' Operasyonu: Uyuşturucu ve Silahlar Ele Geçirildi

İzmir'de 'Murtake' olarak bilinen Ege Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından 5 ayrı adrese gerçekleştirilen baskında, ruhsatsız tabanca, tüfek, uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçenin dört bir yanında başa uyuşturucu ile mücadele olmak üzere suç ve suçluya karşı çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri, 'Murtake' olarak bilinen Ege Mahallesi'nde huzur ve güveni sağlamak adına suç unsurları bulunan 5 adresi takibe aldı. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından 5 farklı ev ve müştemilatına yapılan baskında, 1 çift kırma tüfek, 2 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 15 tabanca fişek, 22 pompalı tüfek fişeği, bir miktar bonzai maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili ise 3 şüphelinin gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Alsancak Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - İZMİR