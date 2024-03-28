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İzmir'de 30 Milyon TL Değerinde Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

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İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri 30 milyon TL'nin üzerinde olan 15 bin litre etil alkol ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, insan sağlığına zararlı, sağlıksız şartlarda üretilip depolanan ve piyasaya içki yapımında kullanılmak üzere sunulan etil alkol kaçakçılığına yönelik İzmir, Aydın ve Manisa'da 3 ikamet, 3 iş yeri, 3 depo ile 4 araca baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; 15 bin litre etil alkol, 4 etil alkol damıtma kazanı, 2 etil alkol doldurma makinesi, soğutucu fan, folyo kapatma makinesi, alkolmetre, aktarım motoru, 5 bin 250 bidon kapağı, bin 873 taklit etiket, bin 280 adet 1 litrelik etil alkol şişesi, 200 adet 5 litrelik etil alkol bidonu ve 200 adet içki yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.

Piyasa değeri 30 milyon TL'nin üzerinde olan etil alkolün ele geçirildiği operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. 9 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 2 kişinin ise tutuklandığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İzmir Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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