İzmir'de 22'si çocuk 60 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, 22'si çocuk 60 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili açıklarında can salları içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk etti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri belirlenen iki can salındaki 15'i çocuk 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Aynı bölgede, düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini edinen ekipler, bottaki 7'si çocuk 19 göçmeni de kurtardı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR