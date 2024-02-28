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İzmir'de 114 Alkollü Eğlence Mekanında Denetim Yapıldı

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İzmir'de polis ekipleri tarafından toplam 114 alkollü eğlence mekanında denetim yapılırken, sahte içki imalatı ve ticaretiyle mücadelenin süreceği bildirildi.

İzmir'de, polis ekipleri tarafından toplam 114 alkollü eğlence mekanında denetim yapılırken, il genelindeki denetimlerde toplam 69 bin 360 litre açık/sahte muhtelif içki, 4 bin 308 şişe kaçak/sahte muhtelif içki ve 5 bin 871 litre taklit etiketli etil alkol ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Şubat'ta Konak ilçesinde 53 alkollü eğlence mekanında insan sağlığına çok ciddi zararları olan, sahte etil alkol satışı ve ticareti ile üretimine yönelik depo ve mobil depo olarak kullanılan yerlere denetim gerçekleştirdi.

İl genelinde sahte etil alkol satışı ve ticareti ile üretimine yönelik depo ve mobil depo olarak kullanılan yerlere yönelik yapılan bu operasyonlarda 69 bin 360 litre açık/sahte muhtelif içki, 4 bin 308 şişe kaçak/sahte muhtelif içki ve 5 bin 871 litre taklit etiketli etil alkol ele geçirildi.

Öte yandan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak Şubat ayı başından itibaren toplam 114 eğlence mekanı sahte alkol konularına ilişkin denetleme yapıldığı aktarılırken, sahte içki imalatı ve ticaretiyle mücadelenin süreceği bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İzmir Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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