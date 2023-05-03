İtalya'daki şiddetli yağışta 1 kişi hayatını kaybetti

İtalya'nın Emilia Romagna bölgesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'nın kuzeydoğusunda yer alan Emilia-Romagna bölgesinde şiddetli yağış etkisini sürdürüyor. Bölgede son 24 saatte etkili olan yoğun yağış, seli beraberinde getirdi. Emilia Romagna'nın merkezi Bologna ile Adriyatik kıyısındaki Ravenna şehri arasındaki yerleşim yerleri sular altında kaldı. Mahsur kalanlar güvenli bölgelere tahliye edilirken, yaklaşık 400 kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Ravenna'ya bağlı Castel Bolognese komününde bisiklet süren yaşlı bir adam, sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Fontanelice köyünde ise bir ev yıkılırken, itfaiye 1 kişinin içeride mahsur kalmış olabileceğini belirterek arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Demiryolu şirketi Trenitalia, olumsuz hava şartları nedeniyle seferlerin askıya alındığını duyurdu.

İtalya Çevre Bakanı Gilberto Pichetto Fratin, selden etkilenenlere yardım sözü vererek, "Hükümet zor durumdaki insanların yanında" ifadelerini kullandı. - ROMA